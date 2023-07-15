Fox: Байден попытался укусить маленькую девочку на встрече в Хельсинки

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Президент США Джо Байден попытался укусить маленькую девочку за плечо, когда приветствовал сотрудников посольств и их семей перед отлётом из Финляндии. Судя по кадрам, ребёнок очень испугался.

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Так, Байден наклонился к малышке, которую мать держала на руках и пытается укусить.

"Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову", — говорится в сюжете Fox News.

Когда ребёнок отвернулся, Байден попытался поцеловать её в макушку.