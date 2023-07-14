Канцлер Германии Олаф Шольц дал комментарий по поводу поставки кассетных боеприпасов Украине Вашингтоном, отметив, что этот шаг американской стороны не стал сюрпризом для Берлина, поскольку США заранее поставили о нём в известность.
"Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США", — сказал Шольц в ходе пресс-конференции.
Канцлер Германии уточнил, что США аргументировали своё решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву отсутствием альтернативы.
Вместе с тем Шольц не стал говорить, пыталась ли Германия как-то помешать Вашингтону, отговорив его от передачи кассетных боеприпасов Киеву. Единственное, о чём сказал немецкий канцлер — Германия верна своим обязательствам по конвенции по кассетным боеприпасам, но предпочитает не давать комментариев по решениям других стран в этой области.
Шольц обратил внимание, что Украина, США и Россия не поставили свои подписи на этой конвенции.
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