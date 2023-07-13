Бойцы ВСУ не желают садиться в западные танки, в частности, в немецкие "Леопарды", потому что именно по ним в первую очередь бьют российские военные. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
"Украинские военнослужащие отказываются садиться в эти танки [Leopard], потому что они являются приоритетной целью для ВС РФ", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом западные танки горят лучше советских, добавил российский президент.
Путин проинформировал, что в период с 4 июля российскими военными ликвидировано 311 танков противника, причём как минимум третью часть уничтоженных боевых машин составляют как раз западные танки, в частности, пресловутые "Леопарды".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.