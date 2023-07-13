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Путин заявил об отказе украинских военных садиться в танки Leopard

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Мир

Бойцы ВСУ не желают садиться в западные танки, в частности, в немецкие "Леопарды", потому что именно по ним в первую очередь бьют российские военные. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Путин заявил об отказе украинских военных садиться в танки Leopard
Фото: lenta.ru

"Украинские военнослужащие отказываются садиться в эти танки [Leopard], потому что они являются приоритетной целью для ВС РФ", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом западные танки горят лучше советских, добавил российский президент.

Путин проинформировал, что в период с 4 июля российскими военными ликвидировано 311 танков противника, причём как минимум третью часть уничтоженных боевых машин составляют как раз западные танки, в частности, пресловутые "Леопарды".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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