Путин заявил об отказе украинских военных садиться в танки Leopard

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Бойцы ВСУ не желают садиться в западные танки, в частности, в немецкие "Леопарды", потому что именно по ним в первую очередь бьют российские военные. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Фото: lenta.ru

"Украинские военнослужащие отказываются садиться в эти танки [Leopard], потому что они являются приоритетной целью для ВС РФ", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом западные танки горят лучше советских, добавил российский президент.

Путин проинформировал, что в период с 4 июля российскими военными ликвидировано 311 танков противника, причём как минимум третью часть уничтоженных боевых машин составляют как раз западные танки, в частности, пресловутые "Леопарды".