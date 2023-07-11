РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США

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Китай организовал "контрнаступление" в "войне чипов" в ответ на действия ЕС и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

В осенний период 2022 года США запретили технологическим компаниям инвестировать в производство в Китае, объявив Micron угрозой для безопасности. Европейские страны также присоединились к "конфликту чипов".

С 1 августа следующего месяца Китай прекратит экспорт редкоземельных металлов.

"КНР потеряет часть глобального рынка редких и редкоземельных элементов (пусть и временно), зато заработает на их дороговизне — замены просто нет", — отметил собеседник партнёр Сapital Lab. Евгений Шатов.

Китай является основным поставщиком редкоземельных металлов на мировом рынке. Ограничение экспорта может повлиять даже на тайваньский гигант TMSC. Пекин заявил, что это только начало, и если "противник" продолжит давление, то ему придётся готовиться к худшему.

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