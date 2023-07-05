Китай готовится к войне: введён жёсткий контроль за экспортом германия и галлия

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Китай вводит экспортные ограничения на редкоземельные стратегические металлы — галлий и германий, вступив с Западом в технологическую войну.

Фото: википедия

Китай ударил по военной промышленности Запада

Пекин с 1 августа решил продавать германий, галлий и их соединения только по экспортным лицензиям, говорится в распространенном заявлении министерства торговли Китая. В них экспортёры должны будут сообщить подробности о зарубежных покупателях и их заявках.

На Китай приходится около 94% мирового производства галлия и 60 % германия. ЕС получает 71% галлия из Китая и 45% германия. США более чем на 50 % по этому виду сырья зависят от импортных ресурсов.

Германий - металл серебристо-белого цвета, прозрачный для инфракрасного излучения. Он используется в оптоволоконных кабелях, приборах ночного видения и солнечных элементах. Галлий - серебристо-серый металл, жидкий при комнатной температуре. Он используется в полупроводниковых устройствах, таких как лазеры и светодиоды. Оба металла являются побочным продуктом переработки других металлов. Галлий — бокситов и цинковых руд, а германий — цинка.

Оба металла в ряде полупроводников повышают скорость и эффективности передачи. Без таких полупроводников не обходится производство оборудования 5G, детекторов ядерных излучений, приборов с лазерным наведением и так далее. Арсенид галлия (GaAs) и нитрид галлия (GaN) являются основными материалами для изготовления приемопередающих модулей радаров с активной фазированной антенной решеткой, которые устанавливаются на современных боевых самолетах, военных кораблях и наземных установках.

На каждый истребитель F-35 уходит 417 килограмм редкоземельных металлов, на эсминец — 2,3 тонны, а на подлодку класса Вирджиния — более 4 тонн, пишет Bloomberg.

"Это только начало"

Аналитики охарактеризовали этот шаг КНР как ответную меру против Запада, который ограничил доступ китайских компаний к своим полупроводникам и технологиям производства микросхем, в частности, к технологиям чипов для искусственного интеллекта (ИИ).

Бывший вице-министр торговли КНР Вэй Цзяньго назвал вводимые меры "хорошо продуманным сильным ударом" и "всего лишь началом", пишет China Daily.

По его словам, "если ограничения, направленные против высокотехнологичного сектора Китая, сохранятся, то контрмеры будут ужесточены".

Обеспокоенность Пекина понятна, если США будут использовать галлий и германий для производства высокотехнологичной военной техники, это может создать угрозу национальной безопасности Китая в условиях поставок американского оружия на Тайвань и грядущей войне за него.

В западных СМИ сообщается, что администрация Джо Байдена рассматривает новые запреты на инвестиции в высокие технологии в отношении Китая. Если это случится, то Пекин будет продолжать свои шаги в ответном направлении. А он обладает всем спектром редкоземельных металлов, без которых Западу не обойтись.

Далее Китай ударит по "зелёному курсу"

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что если Китай ограничит экспорт лития то у ФРГ, "действительно, возникнет проблема". Вероятно, он имеет ввиду "зелёный курс", цель которого — сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 год. Программа требует доступа к огромному количеству важнейших редкоземельных материалов, используемых во всём "зелёном" оборудовании — от солнечных батарей до электромобилей.

Согласно редакционной статье, опубликованной китайским государственным изданием Global Times, решение об экспортом контроле является "чётким сигналом о том, что Китай не будет пассивно соглашаться с тем, что его исключат из глобального цепочки поставок чипов".

"У нас есть значительный набор инструментов, чтобы отомстить и заставить страны, наносящие ущерб интересам Китая, заплатить", — говорится в статье.

В России производится и германий, и галлий, и российские предприятия готовы закрыть ограничения по импорту, если таковые возникнут.

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