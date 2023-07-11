Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Daily Mail: Джо Байден дважды нарушил протокол на встрече с Карлом III
В США признали, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине: это пропаганда
Джо Байдена обругали за слова о том, что у США осталось "мало боеприпасов"
Myśl Polska: в Варшаве перед посольством Украины устроили акцию "Воскресенье расплаты"
Политолог Марков обозначил цели Украины в НАТО: "Лично Зеленскому устроят овацию"
Важные секреты успешной пересадки рассады
Daily Mirror: "гость из будущего" Аларик предсказал США уничтожение Хьюстона и Калифорнии
РИА Новости: подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с западными авиаракетами
РИА Новости: БМПТ "Терминатор" выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

NYT: украинские беженцы напомнили пожилой полячке нацистов из прошлого

1:17
Мир

Пожилые жители Польши, которым удалось спастись во время геноцида в 1943 году, навсегда запомнили зверства украинских националистов на территории своей страны.

NYT: украинские беженцы напомнили пожилой полячке нацистов из прошлого
Фото: censor.net

Сейчас они должны принимать в собственных домах потомков убийц, отметил американский обозреватель Эндрю Хиггинс.

В пример он привёл 93-летнюю бабушку Анну Осинскую, которая чудом выжила при нападении украинцев на село 80 лет назад. Тогда националисты буквально вырезали 160 жителей населённого пункта.

"Она до сих пор возмущается, "что они не проявляют раскаяния", и не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по её родной деревне, когда ей было 13 лет", — написал Хиггинс в издании New York Times.

Обозреватель напомнил, что сейчас многие граждане Украины отказываются "признавать и искупать грехи националистических боевиков" Степана Бандеры*, почитая его как национального героя.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное

Президент РФ Владимир Путин изящно разрулил непростую ситуацию с ЧВК "Вагнер".

Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО Любовь Степушова Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Азаренко ошибочно освистали зрители Уимблдона
Азаренко ошибочно освистали зрители Уимблдона
Последние материалы
Myśl Polska: в Варшаве перед посольством Украины устроили акцию "Воскресенье расплаты"
Политолог Марков обозначил цели Украины в НАТО: "Лично Зеленскому устроят овацию"
Историческое и природное наследие Уэльса: путешествие в волшебство
Важные секреты успешной пересадки рассады
Daily Mirror: "гость из будущего" Аларик предсказал США уничтожение Хьюстона и Калифорнии
РИА Новости: подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с западными авиаракетами
РИА Новости: БМПТ "Терминатор" выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой
Рогов: при атаке на село в Запорожье ВСУ потеряли несколько БМП Bradley, Leopard под вопросом
Американский офицер Гауб заявил, что в США остались для ВСУ только кассетные бомбы
NYT: украинские беженцы напомнили пожилой полячке нацистов из прошлого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников