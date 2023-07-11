NYT: украинские беженцы напомнили пожилой полячке нацистов из прошлого

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Пожилые жители Польши, которым удалось спастись во время геноцида в 1943 году, навсегда запомнили зверства украинских националистов на территории своей страны.

Фото: censor.net

Сейчас они должны принимать в собственных домах потомков убийц, отметил американский обозреватель Эндрю Хиггинс.

В пример он привёл 93-летнюю бабушку Анну Осинскую, которая чудом выжила при нападении украинцев на село 80 лет назад. Тогда националисты буквально вырезали 160 жителей населённого пункта.

"Она до сих пор возмущается, "что они не проявляют раскаяния", и не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по её родной деревне, когда ей было 13 лет", — написал Хиггинс в издании New York Times.

Обозреватель напомнил, что сейчас многие граждане Украины отказываются "признавать и искупать грехи националистических боевиков" Степана Бандеры*, почитая его как национального героя.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)