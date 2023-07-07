"Царьград": изящный ход Москвы против Хельсинки вызвал бунт финнов

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Москва ответила Хельсинки изящным ходом на недружественные действия со стороны соседнего государства. Финны возмутились, но они сами несут ответственность за последствия своей политики. Связи между двумя странами продолжают стремительно разрываться.

Фото: dv-news.ru

За последние годы замечена дискриминация граждан России на основе национальной принадлежности при выдаче виз. Были созданы преграды для русских торговых и дипломатических представительств. Более того, Финляндия присоединилась к НАТО. Также страна снабдила Украину оружием в попытке нанести Москве военное поражение.

Россия не только вышлет из страны девять иностранных дипломатов, но также закроет генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.

Такое развитие событий приведёт к серьёзному ухудшению дипломатических отношений и значительному сокращению туристического потока в Финляндию. Это скажется на снижении доходов от туризма для страны, пишет "Царьград".

"Проблема не в нас. Мы всегда были соседями и заинтересованы в мирной соседстве. Мы сделали многое, чтобы Финляндия обрела независимость. Русские всегда помнят добро. Но не все наши партнёры помнят добро", — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Двусторонние отношения между Хельсинки и Москвой почти сведены до уровня времён Зимней войны.

Таким образом, Финляндия наносит ущерб собственному бизнесу. Кроме того, страна может лишиться товаров из Азии, которые проходят транзитом через Россию. Также вступление в НАТО делает Финляндию явной мишенью.

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