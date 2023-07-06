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SkyNews: Британия готовится к прямой войне с Россией

2:41
Мир

В британском парламенте заговорили о прямой войне с Россией. Председатель спецкомитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что раз война идет в Европе, необходимо ввести военное положение.

SkyNews: Британия готовится к прямой войне с Россией
Фото: flickr.com/ Defence Images

Эллвуд в эфире Sky News сообщил, что "нужно начать войну с Россией" — на что в соцсетях британцы ему тут же предложили самому отправиться на фронт сразу, а также напомнили о внутренних проблемах страны.

Напомним, Великобритания находится в первой тройке стран, предоставляющих Украине военную помощь.

В числе поставок Киеву:

  • танки Challenger 2,
  • боеприпасы с обеднённым ураном,
  • крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
  • также спецслужбы Британии готовят диверсантов для терактов в РФ.

При этом у самой Великобритании осталось всего всего 40 танков и полтора десятка фрегатов и эсминцев, готовых к бою. Как пишет Daily Mail со ссылкой на высказывания командующего вооружёнными силами Великобритании, это самый низкий показатель в современной истории.

Но, по словам адмирала Энтони Радакина (начальник Штаба обороны ВС Великобритании), его страна вносит существенный вклад в оборону альянса НАТО. 4 июля в ходе заседания оборонного комитета Палаты Общин Радакин обещал, что Великобритания обеспечит НАТО целую дивизию в 17,5 тыс. экипированных солдат, что действительности не соответствует ни разу.

Это отметили подписчики Daily Mail, прокомментировав, что королевству в таком положении тяжело вести войну даже с Андоррой, не то что с Россией.

Телеканал Sky News также сообщил, что запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа в случае крупномасштабной войны, ссылаясь на генерал-майора Руперта Джонса.

Напомним, в Лондоне считают, что угроза прямой полномасштабной войны с РФ и Китаем станет реальностью уже к 2030 году.

По крайней мере министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказывался в том ключе, что "к концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом".

Он заявил, что стране необходимо уже сейчас думать о большой войне "великой англичанки с русским медведем", так как у Европы в целом грядёт конфликт "с целым рядом противников по всему миру".

Нетрудно догадаться, кто у Великобритании противник номер один — не зря же с дореволюционных времен в России существует фраза "англичанка (опять) гадит".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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