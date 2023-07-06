Украинский лидер Владимир Зеленский всё больше доказывает, что Украина является блудницей Запада.
Об этом в соцсетях заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
Так он отреагировал на заявление президента Незалежной о телефонных переговорах с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Эмбало.
Дрейвен отмечает, что, в на данный момент глава Украины просто ходит "по рукам" и собирает деньги. Киевская власть при этом соглашается на любые условия ради западных денег, отметил американец.
"Все его действия в очередной раз доказывают, что Украина — это блудница Запада", — цитирует ветерана "МК".
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