Трамп полагает, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался Байдену или его сыну

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Кокаин, который был обнаружен в Белом доме 2 июля, мог быть лишь для американского президента Джо Байдена или его сына Хантера. Такое мнение выразил экс-руководитель США Дональд Трамп.

Фото: pixabay.com

По его словам, никто даже не поверит, что белый порошок, найденный в шкафу возле Овального кабинета, предназначался другим людям. Трамп не исключил, что западные журналисты вскоре признают обнаруженный наркотик аспирином для быстрого решения возникшей проблемы.

Экс-глава США также призвал отсмотреть записи с видеокамер, установленных в официальной резиденции американского президента. Как подчеркнул политик, спецслужбы прекрасно понимают, откуда взялось запрещённое вещество.

"Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится", — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее журналисты CBS News сообщили, что белый порошок был спрятан в шкафу помещения, которое использовалось как камера хранения, где посетители обычно оставляли свои мобильные устройства.