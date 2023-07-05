CBS News: обнаруженный в Белом доме порошок находился в шкафу камеры хранения

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Порошок, обнаруженный в официальной резиденции президента США Джо Байдена, находился в шкафу помещения, которое использовалось как камера хранения, передаёт CBS News.

Фото: Fotodom.ru

По информации телеканала, специалисты Секретной службы США (USSS) полагают, что речь идёт о кокаине. Как подчёркивается в сюжете, вещество нашли в западном крыле Белого дома. Именно там расположены кабинеты ряда сотрудников администрации американского президента и рабочая комната Байдена.

Журналисты добавили, что порошок находился в шкафу, где посетители обычно оставляли свои смартфоны.

Секретная служба США планирует запустить дополнительную проверку, чтобы выяснить, как вещество оказалось в резиденции лидера государства.

Ранее сообщалось, что из-за неизвестного порошка в Белом доме прошла срочная эвакуация всего персонала администрации США.