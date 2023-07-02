МК: основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways требует "зеркальных мер" для Украины

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Напряжённость в отношениях между Грузией и Украиной продолжает нарастать. Недавние санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили вызвали новые разногласия.

Зеленский ввёл санкции в связи с тем, что Тбилиси возобновила авиасообщения с Россией в интересах своих граждан. Согласно заявлению Гаиашвили, Грузия решила сотрудничать с Россией в интересах своих граждан, и он требует принятия ответных мер против Украины. Гаиашвили отмечает, что авиакомпании других стран продолжают осуществлять рейсы в Россию, но Georgian Airways стала объектом украинских санкций, что, по его мнению, требует ответных действий.

Он выражает своё недоумение по поводу санкций, применённых к Georgian Airways и к нему. Гаиашвили уточнил, что он не является учредителем или директором компании и лишь руководит службой полётов. Гаиашвили считает, что эти санкции являются политическим решением, и требует принятия "зеркальных мер" в отношении Украины.

Авторы "МК" пишут, что Грузия являлась верным союзником Украины и входила в антироссийское объединение ГУАМ. Однако сейчас Тбилиси отказывается от введения санкций против России во избежание негативного влияния на свою экономику.