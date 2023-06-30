Замглавы МИД Польши Мулярчик: Германия подаёт РФ неприемлемый пример из-за отказа от репараций

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Официальный Берлин по-прежнему не собирается участвовать в дискуссиях по поводу репараций за Вторую мировую войну. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Фото: w-dog.ru

По его мнению, власти Германии подают "неприемлемый пример" Москве на фоне украинского конфликта. Он считает, что проблемы, связанные с выплатой компенсаций Польше, являются "чрезвычайно важными". Дипломат подчеркнул: их нужно решать в соответствии с международным правом.

"Россия видит, что ФРГ не хочет платить военные репарации государству, пострадавшему в результате Второй мировой войны, это тоже маяк для РФ", — подчеркнул Мулярчик в беседе с wPolityce.

Ранее в МИД Польши заявили, что страна начала подсчитывать ущерб, который якобы был понесён из-за действий СССР в годы Второй мировой войны и после её завершения. Кроме того, Варшава продолжает требовать от Берлина компенсацию в размере 1,3 триллиона долларов.