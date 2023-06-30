Официальный Берлин по-прежнему не собирается участвовать в дискуссиях по поводу репараций за Вторую мировую войну. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
По его мнению, власти Германии подают "неприемлемый пример" Москве на фоне украинского конфликта. Он считает, что проблемы, связанные с выплатой компенсаций Польше, являются "чрезвычайно важными". Дипломат подчеркнул: их нужно решать в соответствии с международным правом.
"Россия видит, что ФРГ не хочет платить военные репарации государству, пострадавшему в результате Второй мировой войны, это тоже маяк для РФ", — подчеркнул Мулярчик в беседе с wPolityce.
Ранее в МИД Польши заявили, что страна начала подсчитывать ущерб, который якобы был понесён из-за действий СССР в годы Второй мировой войны и после её завершения. Кроме того, Варшава продолжает требовать от Берлина компенсацию в размере 1,3 триллиона долларов.
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