Лукашенко: мир ждут катастрофические последствия, если "рухнет Россия"

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Мир окажется в руинах, если допустит крушение России — таково мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его слова приводит информационное агенство БЕЛТА.

"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем".

Как отмечает Лукашенко, события на юге России не оставили равнодушным ни одного белоруса: каждый с трепетом и волнением наблюдал за происходящими событиями в Ростове-на-Дону.