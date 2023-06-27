Мир окажется в руинах, если допустит крушение России — таково мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его слова приводит информационное агенство БЕЛТА.
"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем".
Как отмечает Лукашенко, события на юге России не оставили равнодушным ни одного белоруса: каждый с трепетом и волнением наблюдал за происходящими событиями в Ростове-на-Дону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".