СМИ: Нетаньяху планирует посетить Китай в июле

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен совершить официальный визит в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом информирует газета Times of Israel.

Однако, стоит отметить, что формально об этом визите офисы Израиля и Китая не сообщали. Такая поездка будет свидетельствовать "о растущем нетерпении в отношениях с Вашингтоном". Как пишет СМИ, новость планируют анонсировать в ближайшее время.

Уточняется, что в последние дни обе стороны находились в постоянном контакте и предпринимали попытки расширения межгосударственных связей.