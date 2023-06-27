Актёр из фильма "Титаник" Лью Палтер умер от онкологического заболевания

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Известный американский киноактёр Лью Палтер, исполнивший роль Исидора Штрауса в популярном фильме "Титаник", скончался от онкологического заболевания в США.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Палтер ушёл из жизни ещё 21 мая в возрасте 94 лет. По словам дочери актёра, состояние здоровья её отца ухудшилось на фоне рака.

Отмечается, что Палтер появился в одной из сцен "Титаника" вместе с актрисой Эльзой Рэвен, сыгравшей супругу Штрауса. Герои фильма обнимались на кровати, несмотря на появление холодной воды в их каюте.

Ранее стало известно, что жена владельца пропавшего в Атлантике батискафа является потомком супружеской пары, погибшей при крушении "Титаника". По информации The New York Times, у Венди Раш есть родственные связи с Исидором Штраусом и его женой. Они были признаны самыми богатыми людьми на лайнере.

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