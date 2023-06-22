NYT: жена владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей при крушении "Титаника"

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Супруга Стоктона Раша, который является владельцем пропавшего в Атлантическом океане батискафа, оказалась потомком пары, погибшей во время крушения корабля "Титаник", сообщает The New York Times.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

В статье сказано, что Венди Раш имеет родственные связи с "двумя самыми богатыми людьми" на "Титанике" — магнатом Исидором Штраусом и его женой Идой. Она является их правнучкой, уточнили журналисты. По информации издания, в 1912 году супружеская пара отказалась садиться в спасательную шлюпку. Отмечается, что именно этот эпизод попал в сюжет популярного фильма "Титаник" режиссёра Джеймса Кэмерона.

Как пояснили журналисты NYT, Исидор и Ида были пассажирами первого класса, однако они решили уступить свои места в лодке женщинам с детьми.

Кроме того, в материале подчёркивается, что тело Штрауса нашли спустя несколько дней после ЧП, однако останки его супруги не удалось обнаружить.

В понедельник, 19 июня, представители OceanGate заявили о пропаже батискафа "Титан" в Атлантике. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Поисковые мероприятия продолжаются.

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