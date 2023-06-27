Износ западной артиллерии на Украине тревожит, а запас боеприпасов критически низкий, заявили американские аналитики. По их мнению, партнёры Незалежной должны ускорить новые поставки.
Из-за сильного износа техника выходит из строя, а боеприпасы у ВСУ заканчиваются, что тревожит партнёров Незалежной, заявили аналитики.
"Срочность его (оружия. — Прим. ред.) отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии всё больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — пишут аналитики Foreign Policy.
Ранее конгрессмены США обратились к президенту Штатов Джо Байдену с просьбой передать Украине кассетные боеприпасы. Отметим, что снаряды запрещены Международной конвенцией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".