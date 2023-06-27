Foreign Policy: западная артиллерия на Украине выходит из строя. Запас боеприпасов критически низкий

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Износ западной артиллерии на Украине тревожит, а запас боеприпасов критически низкий, заявили американские аналитики. По их мнению, партнёры Незалежной должны ускорить новые поставки.

Из-за сильного износа техника выходит из строя, а боеприпасы у ВСУ заканчиваются, что тревожит партнёров Незалежной, заявили аналитики.

"Срочность его (оружия. — Прим. ред.) отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии всё больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими", — пишут аналитики Foreign Policy.

Ранее конгрессмены США обратились к президенту Штатов Джо Байдену с просьбой передать Украине кассетные боеприпасы. Отметим, что снаряды запрещены Международной конвенцией.