Читатели Daily Mail вспомнили о памперсах после перехвата британских самолётов российскими Су-27

Читатели Daily Mail выразили своё мнение на перехват британских самолётов российскими Су-27 над Чёрным морем.

Читатели отметили, что подобные ситуации с перехватами самолётов не являются чем-то необычным. Британия действует при подобных обстоятельствах аналогичным образом. Некоторые комментаторы в принципе не поняли, для чего самолёты RC-135 и "Тайфун" летали так далеко от Соединённого Королевства.

"Это происходит постоянно, и это делают все стороны", — отметил комментатор.

Читатели выразили своё недовольство участием Британии в конфликте, который не имеет отношения к их стране. Также были высказаны опасения о возможной агрессии России против Британии или НАТО.

"Я надеюсь, что у британского правительства есть очень хорошее оправдание для этого", — написал читатель издания.

Однако не все комментарии были серьёзными. Некоторые из них были юмористическими или саркастическими.

"Нам просто нравится пугать русских ради смеха. Этот комментарий был спонсирован Pampers", — пошутил британец.