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Глава МИД Эли Коэн: Израиль не намерен обсуждать с Украиной политику по оказанию помощи

0:42
Мир

Власти Израиля не намерены вступать в дискуссии с киевским режимом на тему своей политики оказания поддержки Украине, следует из сегодняшнего заявления руководителя израильского МИД Эли Коэна.

Политик аргументировал позицию правительства тем, что оно уже выбрало "правильную сторону" этой истории.

"Я не намерен опускаться до этого дискурса, — подчеркнул Коэн. — Я заявлял, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины".

Таким образом Эли Коэн прокомментировал упрёки посольства Украины относительно того, что официальный Тель-Авив предпочёл путь тесного сотрудничества с Кремлём, пишет РИА Новости.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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