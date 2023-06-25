Руководитель российского МИД Сергей Лавров дал журналисту Павлу Зарубину интервью, в котором прокомментировал недавние высказывания украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена о ядерной угрозе, которая якобы исходит сейчас от России.
По словам Лаврова, речь идёт в данном случае о "бурном потоке сознания".
"Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, — подчеркнул глава МИД РФ. — Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента".
Говоря о заявлениях Зеленского, Лавров выразил мнение о том, что для их анализа требуется медицинское образование.
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