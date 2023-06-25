После признания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что контрнаступление Киева идёт медленнее, чем хотелось бы, у Украины и НАТО есть два возможных варианта действий.
Альянс может либо продолжать поставлять Киеву новое оружие, включая самолёты F-16, либо организовать процедуру ускоренного вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказали журналисты Advance.
"Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F-16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре", — сказано в материале.
Авторы обратили внимание, что разговоры о возможности срочного включения Украины в состав Альянса начались как раз после слов Зеленского о медленном контрнаступлении ВСУ.
Авторы сослались на мнение министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, считающего, что Украина вполне может вступить в НАТО в обход стандартных формальностей и без выполнения необходимых в таких случаях условий. При этом обозреватели отметили, что далеко не все члены Альянса разделяют мнение Клеверли по поводу вступления Украины в НАТО.
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