Экс-президент США признал, что жители Крыма хотели воссоединиться с Россией

Бывший президент США Барак Обама признал, что многие жители Крыма в 2014 году выступили в поддержку воссоединения с Россией. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Обама подчеркнул, что в Крыму проживает много русскоговорящих людей, они выражали симпатию тем идеям, которые представляла Россия.

Бывший американский президент также отметил, что в украинском парламенте были политики, которые также являлись сторонниками Москвы.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей (около 97%) высказались за воссоединение с Россией.