Бывший президент США Барак Обама признал, что многие жители Крыма в 2014 году выступили в поддержку воссоединения с Россией. Об этом он сообщил в интервью CNN.
Обама подчеркнул, что в Крыму проживает много русскоговорящих людей, они выражали симпатию тем идеям, которые представляла Россия.
Бывший американский президент также отметил, что в украинском парламенте были политики, которые также являлись сторонниками Москвы.
Напомним, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей (около 97%) высказались за воссоединение с Россией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.