Власти Венгрии выступили с призывом о расширении зерновой сделки посредством увеличения численности применяемых в её рамках морских маршрутов. Глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь проинформировал об этом по результатам переговоров с коллегой из Польши Робертом Телусом.
Венгрия инициировала проведение переговоров с Турцией, которая является стороной соглашения, а также открытие новых путей экспорта продовольственной продукции, кроме действующих из портов Южного, Одессы и Черноморска. Официальная Варшава идею поддержала, пишет РБК.
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