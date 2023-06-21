Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаком предложил последнему приехать в Киев, в котором тот, по словам президента Незалежной, давно не был.
Своё предложение Зеленский сделал Сунаку в ходе конференции по восстановлению Украины, отметив, что достаточно давно не имел удовольствия видеть премьера Британии в Киеве.
Сунак признался, что благодарен Зеленскому за то, что тот предложил ему интересный вариант для предстоящего летнего отпуска.
"Спасибо… И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", — сказал в ответ Сунак.
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