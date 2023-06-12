Strategic Culture: Байден высокомерно подшутил над премьером Британии при обсуждении России

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Президент США Джо Байден высокомерно подшутил над премьер-министром Великобритании Риши Сунаком при обсуждении России, говорится в материале, опубликованном в издании Strategic Culture.

Фото: РИА Новости

Несколько дней назад Риши Сунак посетил Вашингтон. В ходе переговоров главными темами стали Россия, конфликт на Украине, Китай, а также возможная торговая сделка между США и Соединённым королевством, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Как отмечает Strategic Culture, как раз торговая сделка больше всего и волновала британского премьера, поскольку Лондон в ней заинтересован после выхода из Евросоюза.

Однако США на помощь своему союзнику не спешат, поскольку сейчас у Вашингтона появилась отличная возможность манипулировать Лондоном.

"Чтобы завоевать экономические блага, Британия более чем когда-либо настроена на эскалацию имперской враждебности США по отношению к России и Китаю", — говорится в материале.

Неслучайно Сунак демонстративно представил Великобританию и США главными военными сторонниками Украины. Именно Лондон за всё время конфликта проявил себя как самый активный провокатор среди стран — членов НАТО.

"Находясь в Вашингтоне, Сунак хвастался тем, что Британия поставляет боевые танки, ракеты большей дальности и обучает украинских пилотов на готовящихся к поставке американских истребителях F-16", — отмечает Strategic Culture.

При этом, отмечается в материале, "Байден назвал свою встречу с Сунаком сродни первой встрече Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля в Белом доме при планировании вторжения в Европу в День "Д"".

"Высокомерие и бредовое искажение истории поражают. Соединённые Штаты, несмотря на всю риторику об "особых отношениях", не бросили Британии спасательный круг в виде специальной двусторонней торговой сделки", — подчёркивается в материале Strategic Culture.