У корпуса батискафа "Титан", пропавшего в Атлантике, ещё несколько лет назад обнаружили признаки "циклической усталости", сообщает NBC.
По информации телеканала, основатель OceanGate Стоктон Раш в 2020 году призвал снизить минимальную глубину погружения аппарата до 3000 метров, хотя обломки корабля "Титаник" находятся на глубине 3800 метров. Отмечается, что к его мнению прислушались. Причиной такого решения стала "циклическая усталость" корпуса батискафа, подчёркивается в материале.
Кроме того, в статье сказано, что Раш уже давно размышляет о создании нового аппарата для более глубокого погружения к обломкам "Титаника", однако для этого его организации требуется дополнительное финансирование.
Как уточнили журналисты NBC, в 2021 году OceanGate, несмотря на заявления о "циклической усталости" батискафа, предлагала своим клиентам экскурсию, предполагающую спуск на глубину в 4000 метров.
В понедельник, 19 июня, батискаф "Титан" исчез в Атлантическом океане. На борту аппарата, по предварительным данным, находятся пять человек.
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