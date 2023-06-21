NBC: у пропавшего в Атлантике батискафа ранее обнаружили признаки "циклической усталости"

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У корпуса батискафа "Титан", пропавшего в Атлантике, ещё несколько лет назад обнаружили признаки "циклической усталости", сообщает NBC.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

По информации телеканала, основатель OceanGate Стоктон Раш в 2020 году призвал снизить минимальную глубину погружения аппарата до 3000 метров, хотя обломки корабля "Титаник" находятся на глубине 3800 метров. Отмечается, что к его мнению прислушались. Причиной такого решения стала "циклическая усталость" корпуса батискафа, подчёркивается в материале.

Кроме того, в статье сказано, что Раш уже давно размышляет о создании нового аппарата для более глубокого погружения к обломкам "Титаника", однако для этого его организации требуется дополнительное финансирование.

Как уточнили журналисты NBC, в 2021 году OceanGate, несмотря на заявления о "циклической усталости" батискафа, предлагала своим клиентам экскурсию, предполагающую спуск на глубину в 4000 метров.

В понедельник, 19 июня, батискаф "Титан" исчез в Атлантическом океане. На борту аппарата, по предварительным данным, находятся пять человек.

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