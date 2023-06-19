В Атлантике пропал батискаф с туристами на борту

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Сотрудники компании OceanGate Expedition подтвердили информацию об исчезновении в Атлантике батискафа. Об этом сообщает CBS.

Фото: Dmitriy Puzyrev/Russian Look

Руководство организации задействует все возможности, чтобы вернуть экипаж судна домой целыми и невредимыми.

Батискаф перевозил туристов к месту, где затонул "Титаник". В береговую охрану города Бостон поступило сообщение об исчезновении подводного аппарата. Поиски начались после того, как он не вернулся в назначенный срок.

На борту батискафа могут находиться до пяти человек — пилот, гид и трое туристов.

Стоит отметить, что подобные экскурсии стоят $250 тыс. Продолжительность тура составляет семь дней.