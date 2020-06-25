Экологи обнаружили на дне Марианской впадины ртутное загрязнение

Экологи из Франции и Китая обнаружили в образцах грунта и воды, которые были получены со дна Марианской впадины, следы токсичной метилированной ртути в больших количествах.

Это говорит о том, что следы человеческой деятельности добрались уже до самой глубоководной точки Земли.

Ранее такого рода загрязнения экологи находили только на небольшой глубине Мирового океана. Теперь же выяснилось, что обитатели малоисследованных глубин тоже подвержены губительному влиянию человека.

Метилированная ртуть представляет собой опасное соединение, так как оно легко проникает в организм.

"Токсичное соединение быстро оседает на дне и скапливается там, а на приповерхностных слоях воды находят лишь остаточные явления", — сообщили экологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россию заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США. Подозрения на Западе возникли из-за намерения Министерства обороны России построить батискаф для погружения на дно Марианской впадины.