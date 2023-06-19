Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прекратить называть объекты топонимики советскими названиями. Об этом сообщает argumenti. ru.
По мнению главы государства, практика присвоения различным объектам имена деятелей советского периода должна быть прекращена.
Токаев убежден, что заслуги многих деятелей СССР мифологизированы, а значит требуют замены на "единый ряд казахских" выдающихся фигур в истории народа страны. Считает ли казахский лидер, что такие фигуры не мифологизированы, он уточнять не стал.
Напомним, ранее стало известно, что Казахстан планирует перейти с кириллицы на латиницу.
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