Президент Казахстана выступил против советских названий в топонимике страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прекратить называть объекты топонимики советскими названиями. Об этом сообщает argumenti. ru.

Фото: Интерфакс

По мнению главы государства, практика присвоения различным объектам имена деятелей советского периода должна быть прекращена.

Токаев убежден, что заслуги многих деятелей СССР мифологизированы, а значит требуют замены на "единый ряд казахских" выдающихся фигур в истории народа страны. Считает ли казахский лидер, что такие фигуры не мифологизированы, он уточнять не стал.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан планирует перейти с кириллицы на латиницу.