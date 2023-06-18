Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: бойцы армии России начинили трофейный танк ВСУ взрывчаткой и отправили обратно
Новый рекорд: за сутки в плен сдались 40 военнослужащих ВСУ
Предстоящее программное обеспечение для iPhone iOS 17 может идентифицировать предупреждающие огни и символы приборной панели
Тайна "Ста тысяч солдат" скрывается в подземных пещерах Франции
Посол России Ерхов дал советы туристам из РФ, которые собираются отдохнуть в Турции в 2023 году
Раскрыты зарплаты и житьё домработниц российских звёзд
Алла Пугачёва скрывает последствия неудачной пластической операции под тёмными очками
НТВ: соседи рассказали о тайном визите Пугачёвой в свой замок в деревне Грязь
Гигантское растение монстера

Daily Express: в Британии предрекли Украине экономический бум

1:26
Мир

Украину может ждать впереди настоящий экономический прорыв. Такой прогноз дал британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон.

Daily Express: в Британии предрекли Украине экономический бум
Фото: Укринформ

Эксперт полагает, что условием будущего расцвета Украины может стать одобрение западными партнёрами страны проекта, аналогичного плану Маршалла. Но, естественно, претворение программы в жизнь будет происходить на деньги Евросоюза и, возможно, США, если предстоящие президентские выборы не скорректируют внешнюю политику Вашингтона.

"У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть её инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами", — сказал Брайсон в беседе с газетой Daily Express.

Преобразования Украины будут соответствовать современным требованиям эффективности изменения климата и экологичности, добавил эксперт.

Профессор также считает, что Украине следует стать членом НАТО.

17 июня президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон никак не намерен ускорять вступление Украины в Альянс. Киев должен пройти весь путь преобразования, чтобы достичь стандартов членов НАТО, уверены в Белом доме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу

Россия с успехом разгромила украинские колонны техники благодаря одному превосходству, заявили аналитики.

WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Саудиты решили радикально поднять цены на нефть
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
О том, какие продукты снижают холестерин, рассказал диетолог Гинзбург
Владимир Путин: "Я знаю где Залужный"
Хоромы за 100 млн: в Москве нашли тайное убежище Галкина*
Хоромы за 100 млн: в Москве нашли тайное убежище Галкина*
Последние материалы
РВ: бойцы армии России начинили трофейный танк ВСУ взрывчаткой и отправили обратно
Новый рекорд: за сутки в плен сдались 40 военнослужащих ВСУ
Предстоящее программное обеспечение для iPhone iOS 17 может идентифицировать предупреждающие огни и символы приборной панели
Тайна "Ста тысяч солдат" скрывается в подземных пещерах Франции
Посол России Ерхов дал советы туристам из РФ, которые собираются отдохнуть в Турции в 2023 году
Раскрыты зарплаты и житьё домработниц российских звёзд
Алла Пугачёва скрывает последствия неудачной пластической операции под тёмными очками
НТВ: соседи рассказали о тайном визите Пугачёвой в свой замок в деревне Грязь
Гигантское растение монстера
Как прокомментировал Израиль слова Путина о "позоре еврейского народа"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников