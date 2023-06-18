Daily Express: в Британии предрекли Украине экономический бум

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Украину может ждать впереди настоящий экономический прорыв. Такой прогноз дал британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон.

Фото: Укринформ

Эксперт полагает, что условием будущего расцвета Украины может стать одобрение западными партнёрами страны проекта, аналогичного плану Маршалла. Но, естественно, претворение программы в жизнь будет происходить на деньги Евросоюза и, возможно, США, если предстоящие президентские выборы не скорректируют внешнюю политику Вашингтона.

"У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть её инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами", — сказал Брайсон в беседе с газетой Daily Express.

Преобразования Украины будут соответствовать современным требованиям эффективности изменения климата и экологичности, добавил эксперт.

Профессор также считает, что Украине следует стать членом НАТО.

17 июня президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон никак не намерен ускорять вступление Украины в Альянс. Киев должен пройти весь путь преобразования, чтобы достичь стандартов членов НАТО, уверены в Белом доме.