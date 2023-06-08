Очередной конфуз произошёл с Джо Байденом на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком.
Недавние переговоры между президентом США и премьер-министром Великобритании привели к маленькому конфузу. Об этом сообщает британское издание Daily Express. В ходе встречи, известный своими оговорками, Байден по ошибке обратился к Сунаку, называя его "мистером президентом". Хотя это нелепое недоразумение ненадолго смутило британского премьера, Байден быстро понял свою ошибку и попытался отшутиться, подмечает журналист Daily Express.
Важно отметить, что Сунак стал премьер-министром Великобритании лишь в октябре прошлого года и это его первое посещение Белого дома в качестве премьера. В прошлом у президента Байдена были случаи, когда он путался в словах. Например, во время визита в Ирландию, где он перепутал регбистов с членами радикальной группировки, которые поддерживали Великобританию в ирландском конфликте.
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