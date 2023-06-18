Израильский МИД дал своеобразный комментарий по поводу высказывания Владимира Путина о том, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского не евреем, а "позором еврейского народа".
По словам главы РФ, киевская власть возвела на пьедестал почета нацистов — последователей Гитлера.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят уже дал ответ прессе.
"На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему", — это всё, что могли сказать в израильском внешнеполитическом ведомстве.
Дипломат при этом не исключает более внятной реакции МИД Израиля в будущем.
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