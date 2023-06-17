Экс-посол Индии в США Мира Шанкар: США осознали, что у Индии есть императивы в отношении России

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Правительство Соединённых Штатов осознало, что Индия обладает стратегическими императивами в отношении Российской Федерации. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на экс-посла Индии в США Миру Шанкар.

Политик акцентировала внимание на том, что оба государства в настоящее время вынуждены преодолевать разные точки зрения по украинскому конфликту.

"Хотя и неохотно, США пришли к пониманию того, что существуют стратегические императивы, которые есть у Индии в отношении России", — констатировала Шанкар.