Правительство Соединённых Штатов осознало, что Индия обладает стратегическими императивами в отношении Российской Федерации. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на экс-посла Индии в США Миру Шанкар.
Политик акцентировала внимание на том, что оба государства в настоящее время вынуждены преодолевать разные точки зрения по украинскому конфликту.
"Хотя и неохотно, США пришли к пониманию того, что существуют стратегические императивы, которые есть у Индии в отношении России", — констатировала Шанкар.
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