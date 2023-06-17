Пушков резко ответил Макрону на просьбу к принцу ОАЭ

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит повлиять на Украину, а не просить третьи страны давить на Россию, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Ранее Макрон обратился к наследному принцу Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Сальману с просьбой "повлиять на Россию".

"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи", — заявил политик.

Сенатор констатировал, что заявление Макрона показывает, что западные страны потеряли рычаги давления на Москву и теперь ищут выход через партнёров российской стороны.