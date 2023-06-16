Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не поддержал заявление своего предшественника на посту Андреса Фог Расмуссена о возможном присоединении военного блока к боям на Украине.
По его словам, страны НАТО не обсуждают прямое участие в столкновениях. Он призвал воспринимать высказывание Расмуссена в качестве индивидуального анализа ситуации.
"Альянс чётко заявил, что не будет принимать участие в конфликте", — отметил Столтенберг в интервью France 5, фрагменты которого распространила пресс-служба НАТО.
При этом он добавил, что государства, входящие в состав Североатлантического альянса, продолжат поставлять военную технику и боеприпасы для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Генсек НАТО назвал действия киевского режима "самообороной".
Ранее Столтенберг сообщил, что для вступления в военный блок Украине необходимо одержать победу над ВС России.
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