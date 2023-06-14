WP: в США рассказали о последствиях провала контрнаступления ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Если контрнаступление Киева потерпит поражение, США сами подведут украинские власти к мирным переговорам. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Фото: Вадим Савицкий

"Эксперты и официальные лица Пентагона говорят, что поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы", — поясняется в статье.

Намеревающийся выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, президент США Джо Байден остро нуждается в значимом военном успехе Украины, который бы продемонстрировал мировому сообществу, как может повлиять на ситуацию поддержка Вашингтона.

Победа Киева на поле боя укрепила бы политические и военные позиции США, уверены авторы, и доказала бы целесообразность участия США в крупных заокеанских конфликтах.

Однако, если Киев и дальше будут преследовать военные неудачи, внешняя политика США будет подвергаться критике, а Украина лишится последней надежды на членство в ЕС и НАТО.