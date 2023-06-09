В ФРГ призвали прекратить поддержку Киева после новой статьи в Washington Post

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Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) считает, что нужно прекратить поддержку Киева, если будет доказано, что Украина стоит за подрывом газопроводов "Северный поток".

Фото: Danish Defence Command (https://www.forsvaret.dk/en/news/2022/gas-leak-in-the-baltic-sea)

"Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы "Северный поток" становится все больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно", — такое заявление появилось на сайте фракции.

Парламентарии подчеркнули, что финансирование Украины нужно немедленно прекратить, если будет подтверждена вина Киева в диверсии на объекте инфраструктуры Германии, имеющем критическое значение.

Депутаты отметили, что в этом случае дальнейшая поддержка Киева "немыслима", все договорённости с ним должны быть в срочном порядке расторгнуты, а ближайшая финансовая помощь — заморожена.

Члены фракции призвали правительство ФРГ расследовать подрывы "Северных потоков", и сообщить гражданам страны о результатах.

Ранее издание Washington Post написало, что Киев собирался подорвать "Северные потоки" ещё год назад, в июне 2022 года, осуществив диверсию во время учений BALTOPS. Кроме того, журналисты отметили, что у Запада после взрывов была информация о том, что Киев к ним причастен.