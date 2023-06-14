Myśl Polska: Польша оказалась на грани войны с Россией из-за атаки на Белгород

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Польские наёмники принимали участие в атаке на Белгородскую область, что является грубым нарушением международного права. Москва имеет все основания требовать объяснения от Варшавы, в худшем случае это может привести к прямому столкновению России и Польши. Об этом заявил аналитик Конрад Ренкас.

Фото: army. mil

Польские власти пытаются снять с себя ответственность за обстрелы российской территории, но это не поможет избежать последствий, указал эксперт. Все наёмники так называемого Польского добровольческого корпуса получают разрешения от Министерства обороны.

"Если дело дойдёт до полномасштабной войны с участием Польши, её главными жертвами станут именно поляки. И это будет вина как правительства Третьей Речи Посполитой, так и польских власовцев, которых это правительство оправдывает", — подчеркнул Ренкас в материале для Myśl Polska.