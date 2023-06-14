Лидеры африканских стран планируют оказать влияние на президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского с целью скорого завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био.
Сьерра-Леоне зависит от импорта продовольствия, поэтому государству приходится приобретать за рубежом почти все продукты, которые потребляют местные жители. Страна занимает 112-е место из 121 страны в Глобальном индексе голода, сообщает РБК.
"Мы ищем способ оказать давление на президента Путина и всех заинтересованных лиц, чтобы конфликт могла завершиться, и чтобы мы могли жить мирно", — заявил Маада Био.
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