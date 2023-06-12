Офицер НАТО Атламазоглу предупредил ВСУ о самом опасном оружии ВС РФ

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Украинской армии следует опасаться российских термобарических снарядов, которые могут нанести серьёзный урон. Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в материале для 19FortyFive. По его словам, на вооружении ВС РФ есть одна "смертоносная система" — ТОС-1А "Солнцепёк".

Фото: yakutsk.ru

Украинские военные нацелены на уничтожение российских ТОС, указал эксперт. ВСУ используют беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы для поиска ценных систем.

"И на то есть веские причины. Термобарическая артиллерийская система "Солнцепёк" сочетает в себе ракеты, наполненные топливом, с кислородом из окружающей среды для создания чрезвычайно смертоносного эффекта", — предупредил офицер НАТО.

Термобарические снаряды запускаются из огнемётного "Солнцепёка" и уничтожают всё на своём пути за короткий промежуток времени. Западные аналитики называют это оружие "вакуумными бомбами". Одна такая установка может остановить механизированную атаку противника, отметил Атламазоглу.