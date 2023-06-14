РИА Новости: на Украине идёт отложенная гражданская война

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Происходящее сейчас на Украине — отложенная гражданская война, которая является результатом распада Советского Союза. И начаться она при других обстоятельствах должна была бы на тридцать лет раньше. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Андраник Мигранян в своей авторской колонке.

Фото: unz.com

Такие огромные имперские образования, как Советский Союз, никогда не распадаются тихо и мирно, отметил публицист. И проблемы, которые проявились сразу после распада СССР, никуда не исчезли.

Не Украина и Россия сегодня сражаются друг с другом. В этом конфликте решается судьба мировой геополитики, решается вопрос о том, удастся ли американцам добиться абсолютного подчинения всех стран Вашингтону, добавил автор статьи.

"Когда Бог хочет кого-то наказать, он его лишает разума. Если киевский режим абсолютно потерял разум и ему не жалко уничтожать собственный народ, то с этим уже никто ничего не может сделать", — заключил автор материала.

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