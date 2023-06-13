Экс-советник НАТО Жак Бо сообщил о наступающем переломном моменте на Украине

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Украинский конфликт подошёл к своему переломному моменту. В этом уверен бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.

Фото: РИА Новости

"Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать", — сказал Бо в интервью Omerta.

Эксперт отметил, что западные политические деятели ничего не делают для того, чтобы переговорный процесс наконец-то начался. Но несмотря на это, то, что происходит на Украине сегодня, можно назвать переломным моментом, уверен Бо.

Бывший советник НАТО обратил внимание, что обстановка внутри самой Украины постепенно накаляется из-за неудачного начала контрнаступления ВСУ, в управленческих кругах также всё не так гладко. В частности, сражение за Артёмовск лишило Киев боеспособных подразделений ВСУ ещё до начала заявленного украинского контрнаступления, напомнил офицер.