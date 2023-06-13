Политолог Сергей Марков оценил заявление Владимира Путина о необходимости уважать желание Украины жить отдельным государством.
Марков обратил внимание на то, что президент РФ не ответил на вопрос о том, какие именно территории Украины должны стать российскими.
Политолог отметил, что Путин применил термин Новороссия, высказываясь о причерноморских областях. Он также посчитал важными слова главы РФ об отсутствии необходимости возвращаться к Киеву.
Маркова обеспокоила перспектива оставления "огромного русского города" Харькова Украине. Волнует его также судьба Одессы.
"Запад поймёт эти слова Путина как просьбу о мире по той территории, где сейчас стоят войска", — высказал свою точку зрения политический эксперт.
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