Владимир Путин сказал, что следует уважительно относиться к стремлению украинцев жить в суверенном государстве.
Президент России отметил, что к существованию Украины нужно относиться с уважением, но уважение, по его словам, должно быть взаимным.
Он призвал украинцев, которые желают проживать в независимой стране, не угрожать России.
"Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, да ради бога. Делайте, что хотите, но не создавайте России угроз", — сказал российский лидер на встрече с военными корреспондентами.
Ранее Владимир Путин вспомнил о неудачных попытках РФ вступить в НАТО.
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