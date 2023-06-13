Путин призвал уважать желание украинцев жить в независимом государстве

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Владимир Путин сказал, что следует уважительно относиться к стремлению украинцев жить в суверенном государстве.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Президент России отметил, что к существованию Украины нужно относиться с уважением, но уважение, по его словам, должно быть взаимным.

Он призвал украинцев, которые желают проживать в независимой стране, не угрожать России.

"Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, да ради бога. Делайте, что хотите, но не создавайте России угроз", — сказал российский лидер на встрече с военными корреспондентами.

Ранее Владимир Путин вспомнил о неудачных попытках РФ вступить в НАТО.