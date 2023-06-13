В Бангкоке задержали водителя такси, которого подозревают в краже дорогостоящих вещей, принадлежащих уснувшему в его машине японскому туристу. Информация об этом появилась в газете Bangkok Post.
В беседе с полицейскими таксист признался в содеянном, уточнив, что уже успел заложить украденные часы "Ролекс" стоимостью 35 тысяч долларов, отдав их за 25 тысяч бат (716 долларов).
Выпивший турист из Японии ехал на такси в 2 часа ночи, возвращаясь из района, в котором находятся рестораны и ночные клубы. По дороге пассажир заснул, после чего водитель воспользовался этим, аккуратно сняв с его руки дорогие часы, прихватив заодно ноутбук Apple и кредитную карту из бумажника.
Турист не сразу обратил внимание на отсутствие своих вещей, поэтому обратился в полицию не сразу, а только через полдня, когда окончательно проснулся и протрезвел.
За это время таксист успел совершить пару платежей по чужой кредитке, что ускорило его задержание стражами порядка, которые обнаружили у водителя украденные кредитную карту и ноутбук. В том, что часы туристы уже находятся в ломбарде, таксист признался сам.
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