Туристам из РФ перечислили пять роковых ошибок на отдыхе в Таиланде

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправляясь в Таиланд на отдых, российским туристам стоит знать, каких ошибок следует избегать во время пребывания там. Об этом сообщает Дзен-канал "Мир в кармане". Эксперты выделили пять главных ошибок путешественников в этой стране.

Фото: Rachen Sageamsak/XinHua

Первая и самая распространённая, по их словам, это недооценка солнечной активности и погодных условий. Из-за очень агрессивного солнца есть большая вероятность получить ожоги и оказаться на больничной койке. Поэтому стоит пользоваться солнцезащитными средствами даже в тени и защищать голову от солнца.

Другая ошибка — увлечение тайскими коктейлями в кафе и на пляжах. Такие напитки готовятся из неочищеной воды, что может стать причиной проблем со здоровьем.

Уличная еда — третья опасность в Таиланде. Для неподготовленного организма туристов местная экзотика может представлять определённые риски.

Четвёртой ошибкой названо купание в открытом океане среди медуз, змей и ежей. Человека может затянуть далеко в море течение, лишив его шансов на спасение.

Пятая опасность — аренда мотоцикла или скутера. В Таиланде вождение имеет свои особенности, и они даже для опытных водителей могут быть крайне сложными.

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