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Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах

1:31
Мир

По мировому главенству США был нанесён тяжелейший удар со стороны российского лидера Владимира Путина и его союзников. Такое мнение выразил американский журналист Клейтон Моррис.

Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

Обозреватель уверен, что положение США намного хуже, чем пытаются представить американские власти. А все те действия, которые они пытаются предпринимать, совершенно ничего не меняют.

"То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. Может быть, вы лучше поймете меня, если я скажу, что США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на "Титанике". Их действия ничего не изменят", — сказал Моррис в эфире программы Redacted News.

Обозреватель сообщил, что все действия России и Китая всё глубже "закапывают" США: Москва и Пекин упрочили свои позиции на Ближнем Востоке, в то время как Вашингтон ничего не может поделать со странами этого региона.

Положение ещё больше осложняется намерением Китая основать военную базу на географическом соседе США — Кубе. Помимо все прочего, американский доллар стремительно теряет свои позиции из-за действий РФ и стран БРИКС в финансовой сфере.

В итоге преимущество Китая и России по сравнению с США растёт, становясь просто огромным, резюмировал Моррис.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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