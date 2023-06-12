Хабек: отказ Москвы и Киева продлевать договор по газу чреват серьёзными последствиями

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Германия будет вынуждена сократить производственную мощность, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу — таково мнение вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.

Фото: www.kommersant.ru

"Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то… мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его".

Напомним, что срок действия договора истечёт в 2024 году.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз настаивает на прекращении поставок газа из России по нефтепроводу "Дружба" на территорию Германии и Польши.