Германия будет вынуждена сократить производственную мощность, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу — таково мнение вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.
"Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то… мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его".
Напомним, что срок действия договора истечёт в 2024 году.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз настаивает на прекращении поставок газа из России по нефтепроводу "Дружба" на территорию Германии и Польши.
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