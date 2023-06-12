Global Times: в Китае объяснили, для чего Зеленскому понадобилось заявлять о контрнаступлении

Украинскому лидера Владимиру Зеленскому пришлось заявить о контрнаступлении. Он не мог поступить иначе, ведь на него оказывали давление западные партнёры, написал обозреватель китайского издания Global Times Чжао Юша.

Фото: Телеграм

Ещё одна причина, по которой Киеву пришлось перейти в контрнаступление — боязнь того, что Запад может прекратить поддержку Украины. В этом уверен профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.

"Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима", — цитирует издание слова профессора.

Эксперты Китая считают, что Западу не следует оказывать давление на Киев и добиваться эскалации конфликта, потому что они добьются только одного — ещё больших потерь ВСУ.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев перешёл в контрнаступление, однако подробности приводить отказался.